Spari ad Artena, i Carabinieri prendono l’autore: aveva gambizzato un uomo nel Bar

Si è chiuso il cerchio attorno a quanto successo ad Artena, in Provincia di Roma, lo scorso 7 marzo quando un uomo era stato gambizzato mentre si trovava all’interno di un Bar. I Carabinieri della locale stazione infatti, dopo una meticolosa attività di indagine, sono riusciti a risalire al presunto autore arrestandolo.

Albanese gambizzato ad Artena: cosa è successo

In quella serata un cittadino albanese che si trovava all’interno di un bar di Artena fu ferito ad una gamba da alcuni pallini esplosi da una pistola impugnata da un soggetto che, subito dopo, riuscì a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. La vittima, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro, riportò lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e i sanitari, notando la natura delle ferite, avevano immediatamente allertato i Carabinieri.

Arrestato 51enne di Artena

I Carabinieri, al termine delle indagini, hanno così identificato e arrestato, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Velletri, un uomo di Artena di 51 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione di armi e lesioni personali aggravate. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Velletri, dove rimane a disposizione dell’A.G.

