Tragedia a Castel Gandolfo: ha un malore e annega, morto 35enne

Non ce l’ha fatta il 35enne che ieri pomeriggio, dopo aver avuto un malore, è annegato nelle acque del lago di Castel Gandolfo. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il ragazzo è morto a causa di alcune complicazioni. A dare la triste notizia la Asl Roma 6, che con una nota ha espresso tutto il suo dolore e la vicinanza alla famiglia della vittima.

Morto 35enne a Castel Gandolfo

La tragedia ieri pomeriggio, in quello che doveva essere un sabato come tanti, all’insegna della spensieratezza. Poi, però, il malore, l’allarme e quel disperato tentativo di salvare la vita al 35enne. I bagnanti, che alcune ore prima avevano effettuato un corso di manovre di primo soccorso con impiego di defibrillatore, promosso dagli operatori della Asl Roma 6, hanno subito cercato di fare il possibile. E, in un primo momento, dopo ore di rianimazione, l’emergenza sembrava rientrata. Poche ore fa, invece, la terribile notizia: a causa di alcune complicazioni il 35enne di nazionalità irachena è morto, per lui non c’è stato più nulla da fare.