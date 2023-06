Tremendo incidente ai Castelli, sorpasso azzardato e scontro frontale: 4 auto coinvolte, diversi feriti in Ospedale

Tremendo incidente ai Castelli, tra Velletri e Lariano, nella notte appena trascorsa. E alla base ci sarebbero, per l’ennesima volta, ancora l’alta velocità e i comportamenti irresponsabili alla guida. Come se non bastassero le tante tragedie che avvengono tutti i giorni con una spaventosa frequenza sulle strade di Roma e del Lazio, il più eclatante quello costato alla vita al piccolo Manuel a Casal Palocco, le quali però, a quanto pare, non sembrano fare da monito a nessuno. Nell’ultimo scontro, avvenuto stanotte ai Castelli, sulla Via Ariana, ben 4 macchine sono rimaste coinvolte: diversi i feriti, tutti trasportati in vari Ospedali tra Roma e i Castelli. L’unica buona notizia, al momento, è che, sembrerebbe, nessuno di questi sia in pericolo di vita. Ma, considerando l’entità del sinistro e le condizioni dei veicoli, si tratta soltanto di una circostanza fortuita.

Grave incidente in Via Ariana tra Velletri e Lariano stanotte

L’impatto è avvenuto intorno a mezzanotte. Stando alle prime informazioni disponibili uno dei veicoli coinvolti avrebbe azzardato una manovra di sorpasso non accorgendosi però che, dal senso opposto, stesse sopraggiungendo un altro mezzo. L’impatto, a quel punto, è stato inevitabile e anche violento. Non solo. Le due auto poi, una Fiat Punto – quella che ha effettuato la manovra di sorpasso – e una Renault Modus, sono carambolate addosso ad altre macchine, nello specifico contro un’altra Fiat Punto e una Ford Kuga allargando così lo scontro. Diversi i feriti, almeno quattro, alcuni dei quali con conseguenze abbastanza serie, portati d’urgenza in Ospedale tra il San Giovanni, Tor Vergata, Frascati e Velletri. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita come detto.

