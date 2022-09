Velletri, annullato il concerto di Arisa: la cantante ha subito un intervento chirurgico delicato

Velletri. Il tanto atteso concerto di Arisa è stato annullato. La Pro Loco Velitrae, organizzatrice dell’evento, ha comunicato quanto fatto sapere dalla Produzione della cantante.

Annullato il concerto per problemi di salute

Stando alle comunicazioni ricevute, la cantante “ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022”.

La data era prevista per domani

La celebre cantante – ormai volto noto anche della televisione e dei social – nata a Genova ma cresciuta nella sua Potenza, in Basilicata, all’anagrafe Rosalba Pippa, doveva esibirsi a Velletri nella serata di venerdì 2 settembre, nella penultima tappa del suo tour estivo, prima di concludere poi in provincia di Sassari.

Nuovo look per i suoi 40 anni

Il concerto di Velletri, gratuiti e aperto a tutti, inizialmente previsto in piazza Cairoli era stato spostato per ragioni di sicurezza al Palabandinelli. Era tutto pronto, ad un passo dalla sua attesissima esibizione, ma niente da fare: Arisa, da poco 40enne e con un look tutto nuovo, non potrà esibirsi nella località dei Castelli Romani a causa di problemi di salute.

Il comunicato ufficiale della International Music

Così in una nota la Produzione della celebre cantante: ”International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute.”