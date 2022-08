Arisa dimagrita: quanti chili ha perso e che dieta ha fatto

La rivedremo presto dietro al bancone dei ‘maestri’ della scuola di Amici, ma intanto sta infiammando i social con le sue foto. Stiamo parlando di Arisa, la nota cantante che dopo aver lanciato la hit ‘Tu mi perdicion’ sta girando l’Italia e sta facendo impazzire i suoi followers, tra non poche critiche, polemiche. Ma anche tanti complimenti. L’artista, dopo 10 anni dal debutto, ha un volto nuovo: è cresciuta ed è amata da tanti perché si è sempre accettata con tutte le sue imperfezioni, non si è mai nascosta e si è messa più volte in gioco.

Arisa in forma perfetta sui social

Nell’ultimo post, dai toni provocatori, Arisa si è mostrata nuda. E la didascalia, che ha scatenato non poche polemiche nel mondo degli internauti, non ha certo lasciato spazio a dubbi: “Sono tutte le donne, ma sono anche un uomo. E non c’è niente di sbagliato in me”. E non c’è davvero niente di sbagliato perché l’artista, che nel tempo ha cambiato acconciature e colore di capelli, si è mostrata in tutta la sua bellezza. Nel suo fisico perfetto.

La cantante ha spiegato che la svolta è arrivata con la partecipazione a Ballando con le Stelle: è qui che avrebbe perso i chili, circa 20, tra palestra e prove continue prima della messa in onda del sabato al fianco del ballerino Vito Coppola. In una storia Instagram pubblicata a maggio scorso Arisa ha rivelato, con non poca ironia, i dettagli della sua dieta: “La mia felicità. Ingredienti: 60 g di me, 50 g di te. Da mescolare insieme a tutte le persone che amiamo e che ci amano davvero insieme, in buona salute. Cantando”.

Quello che è certo è che Arisa è in ottima forma fisica. Si ama così com’è. È felice e la sua positività contagia chi la segue da tempo.