Ciampino: 24enne ubriaco alla guida sbanda e finisce contro un palo

Si è messo alla guida della sua auto, una Volkswagen Polo, anche quando non poteva. Aveva bevuto troppo, non era nelle condizioni di guidare. Eppure lo ha fatto, ma è rimasto coinvolto in un incidente autonomo: ha prima perso il controllo della vettura, poi è uscito fuori strada, è finito contro un palo della segnaletica stradale. E ha danneggiato la rete di recinzione perimetrale dell’Aeroporto.

La dinamica dell’incidente di ieri a Ciampino

L’incidente è avvenuto ieri mattina a Ciampino, sulla SS217 “via dei Laghi”, all’altezza del km 0+400. Qui, un’auto proveniente da via Appia Nuova, condotta da un ragazzo di 24 anni, ha sbandato, è uscita fuori strada e ha impattato prima contro un palo, poi ha danneggiato, lievemente, la rete di recinzione dell’Aeroporto.

Patente ritirata

Fortunatamente, il ragazzo non è rimasto ferito. Ma i Carabinieri della Tenenza di Ciampino, che sono intervenuti sul posto, hanno appurato che il 24enne si trovasse alla guida ubriaco: aveva un tasso alcolemico fuori dai limiti di legge. Per questo gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato fermato.