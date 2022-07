Passa con il rosso sulla Colombo, travolge un’auto e fugge: ‘Cerchiamo testimoni’

Sta cercando testimoni, qualcuno che abbia assistito all’incidente per fare chiarezza e ritracciare il conducente di una vettura che, dopo la carambola, ha pensato bene di fuggire. E di lasciare sua figlia lì, senza prestare alcun tipo di soccorso. A lanciare un appello sui social è la mamma di uno dei ragazzi rimasti coinvolti, uno di quelli che nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’1:00/1:15, sulla via Cristoforo Colombo ha dovuto fare i conti con il ‘pirata’ della strada.

La dinamica dell’incidente sulla Colombo

Come racconta la mamma, sua figlia e il ragazzo si trovavano sulla Colombo quando, all’improvviso, sono stati travolti molto probabilmente da una Smart For Two (modello nuovo), che sarebbe passata con il rosso dalla corsia centrale. Mentre i ragazzi si stavano per immettere su via di Acilia, loro che avevano il semaforo verde.

Il conducente della Smart, poi, sarebbe fuggito in direzione Ostia-Casal Palocco-Infernetto, sulla laterale. E a gran velocità. La figlia di chi ora si appella ‘ai social’ ha cercato di segnarsi il numero di targa, che dovrebbe iniziare con FX.

L’appello

La mamma della ragazza, che fortunatamente non è rimasta ferita in modo gravissimo, cerca testimoni, qualcuno che abbia assistito e possa dare informazioni utili. Poi, però, nel suo messaggio si è anche rivolta ai genitori di quel ragazzo, che dovrebbe prendersi le proprie responsabilità. Tantissimi i messaggi di solidarietà e di vicinanza, molti gli auguri di pronta guarigione. Così come molti sono quelli che sperano venga rintracciato il conducente alla guida dell’auto pirata.