Perde il controllo della propria automobile e finisce contro 4 macchine in sosta: ferita una 75enne. E’ la storia di un’anziana signora di Ciampino, che per ignoti motivi avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, una Volkswagen App, e invadendo la corsia opposta al proprio senso di marcia, sarebbe andata a finire la propria corsa addosso a quattro auto parcheggiate. Gli inquirenti che tentano di chiarire la dinamica, temono che la donna fosse ubriaca al volante.

L’anziana signora perde il controllo della propria automobile a Ciampino

La donna viaggiava su via Mura Francesi, prima dell’incidente. Qui, a un tratto, si sarebbe accorta di aver perso il contro della propria automobile, finendo la propria corsa contromano e distruggendo la propria macchina e altre quattro vetture in sosta. Sul posto, sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Locale di Ciampino, che nella giornata di ieri sono accorsi per portare soccorsi alla signora e soprattutto stabilire le dinamiche dell’incidente.

La macchina dell’anziana, dopo lo scontro, ha cominciato a prendere fuoco. Per questo motivo, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per spegnere il principio di incendio. Estratta dall’abitacolo invece l’anziana donna, che ha avuto bisogno dell’aiuto dei sanitari del 118. Trasportata al Pronto Soccorso di Frascati, sul suo corpo sono state rilevate diverse contusioni dovute al forte incidente subito con la propria macchina.

Per le dinamiche particolari dell’incidente avvenuto, le indagini non escludono nessuna pista, tantomeno quella della donna al volante in stato di ebbrezza. Infatti, gli inquirenti vogliono vagliare lo stato psico-fisico della donna durante la giornata di ieri e soprattutto in prossimità dell’incidente. In attesa di chiarimenti, all’anziana è stata ritirata la patente e il mezzo incidentato, ovvero la Volkswagen App, posto a fermo amministrativo. La donna non solo dovrà ripagare i danni subiti dalla propria automobile, ma anche saldare i numerosi danni delle auto in sosta che ha colpito. L’anziana rischia il penale, con una denuncia per “guida in stato di ebbrezza”.