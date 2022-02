Tragedia a Ciampino. Incendio in una villetta, morta una 47enne

Prima lo spaventoso incendio, poi la fuga in mansarda, la corsa disperata in quella nube di fumo che, purtroppo, non ha lasciato scampo a una donna. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30, a Ciampino, in via Cappalonga: è qui che le fiamme, per cause ancora tutte da accertare, sono divampate in una villetta bifamiliare, hanno avvolto l’abitazione e una donna, una 47enne colombiana, è poi deceduta perché intossicata dopo aver inalato il fumo, che ormai aveva invaso tutto l’edificio.

Leggi anche: Roma, paura a Tor Sapienza: incendio in casa, salvata una persona. Quattro vigili del fuoco e un poliziotto intossicati

Tragedia a Ciampino: scoppia l’incendio, morta 47enne

La donna, una 47enne colombiana, ha cercato con tutte le sue forze di scappare quando è divampato l’incendio, ma è stata trovata riversa a terra, in mansarda, dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto. La 47enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, al Policlinico Tor Vergata, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate e poco dopo è, purtroppo, deceduta. Resta ora da capire cosa sia successo, cosa e perché abbia scatenato l’incendio.