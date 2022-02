Roma, paura a Tor Sapienza: incendio in casa, salvata una persona. Quattro vigili del fuoco e un poliziotto intossicati

Mattinata di fuoco nella Capitale. Prima il terribile incendio in zona Appio Latino, in via Michele Amari 48, dove intorno alle 7.50 un uomo di 65 anni ha perso tragicamente la vita, poi ancora fiamme, ma questa volta al terzo piano di un appartamento in via degli Armenti, all’incrocio con via Collatina 223, nella zona di Tor Sapienza.

Incendio a Tor Sapienza

Sul posto, in via degli Armenti, questa mattina, intorno alle 8.45, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno cercato di domare le fiamme e mettere in salvo l’inquilino dell’appartamento. Durante le operazioni di spegnimento quattro vigili del fuoco e un poliziotto fuori servizio, che abita in zona e ha cercato di aiutare e fare il possibile, sono rimasti intossicati.

L’inquilino dell’appartamento, invece, è stato tratto in salvo e portato dal personale sanitario del 118 in ospedale, al Policlinico Tor Vergata, per tutte le cure del caso perché ha inalato del fumo durante lo spaventoso incendio. Fumo che, inevitabilmente, hanno inalato anche i vigili del fuoco perché loro, mentre spegnevano le fiamme, hanno sentito delle urla provenire dagli appartamenti vicini e hanno cercato di prestare soccorso anche a tutti gli altri condomini. Così, sono entrati nelle varie abitazioni e hanno dato a chi era in difficoltà le loro maschere ad aria, pur di trarre in salvo tutti, bambini e animali.

Violento incendio a Tor Sapienza: cosa è successo

Gli abitanti del quarto piano sono stati fatti evacuare e sono stati messi in sicurezza per paura che le fiamme divampassero e coinvolgessero anche quelle abitazioni. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito: solo tanto spavento per i vigili del fuoco, l’agente e l’inquilino di quell’appartamento che sono rimasti intossicati. Resta da capire ora cosa sia successo e cosa abbia scatenato il rogo, intanto l’appartamento è stato posto sotto sequestro.

