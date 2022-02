Roma, tornano sul luogo dell’incendio per una bonifica e spunta un cadavere nascosto

Roma. Lo spaventoso incendio di sabato scorso 12 febbraio avvenuto nel cuore della notte aveva devastato il noto negozio di casalinghi DLC CASH & CARRY di Via della Vaccheria Gianni, al civico 87. Il negozio era situato all’interno di un grosso capannone di circa 5000 metri quadri. Con le fiamme divampate è andato completamente distrutto insieme alla merce contenuta all’interno. Ci sono volute ore perché i vigli del fuoco riuscissero a rendere la zona agibile per poter fare un sopralluogo e ricevere alcune informazioni sulle possibili cause. Nella giornata di ieri, finalmente, tutto ciò è stato possibile. Ma, come se non bastasse, però, durante le ricerche e le indagini, un’altra terrificante scoperta: un cadavere.

Scoperto cadavere a Roma

I vigili del fuoco nella giornata di ieri avevano deciso di ritornare nella zona per effettuare una bonifica del posto, a seguito del brutto incendio. Mentre si aggiravano per il capannone ridotto ormai in cenere, hanno notato una strana intercapedine da cui sembravano fuoriuscire degli oggetti non ben identificati. Una volta avvicinatisi hanno fatto la terribile scoperta di resti cadaverici umani. Subito allertate anche le forze dell’ordine, hanno poi cercato di estrarre il cadavere dall’intercapedine ma senza successo. Anche perché le condizioni di ridotta inagibili, la scarsa luce e i materiali pericolanti hanno reso il tutto molto più complesso. Proprio in queste ore gli agenti sono ritornati sul posto e cercheranno di estrarlo dall’intercapedine e procedere con i dovuti esami autoptici. Si dovrà capire se la sua morte è legata all’incendio oppure avvenuta in precedenza per altre cause.