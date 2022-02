Roma, spaventoso incendio nella notte: distrutto capannone di casalinghi (FOTO)

Uno spaventoso incendio è scoppiato questa notte a Roma, intorno alle ore 1:45. Le fiamme hanno devastato il noto negozio di casalinghi DLC CASH & CARRY di Via della Vaccheria Gianni, al civico 87, situato all’interno di un grosso capannone di circa 5000 metri quadri, andato completamente distrutto insieme alla merce contenuta all’interno.

Spaventoso incendio a Roma: distrutto il negozio di casalinghi DLC CASH & CARRY

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con sei Squadre operative, tre autobotti, due autoscale, il TA/6 e la kilolitrica.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’attività commerciale per ragioni ancora da appurare. Coinvolti anche altri 7 capannoni, tutti adibiti ad attività commerciali o industriali: grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco si è riusciti a evitare che le fiamme distruggessero anche le attività commerciali adiacenti, tra cui una carrozzeria.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di tutta l’area interessata.

Sul posto sono presenti il funzionario di servizio e capoturno Provinciale dei vigili del fuoco, i personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia di Stato per appurare quali siano le origini dell’incendio. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità.

L’incendio nell’appartamento poche ore prima

Quella appena trascorsa è stata una notte impegnativa per i vigili del fuoco: poche ore prima, infatti, un appartamento era andato a fuoco. Le fiamme avevano distrutto l’abitazione, non lasciando scampo alla donna che vi abitava, trovata morta sulla poltrona.