Roma, fiamme divorano un appartamento: muore carbonizzato un 66enne

Roma. Un terribile incendio che ha divorato un appartamento al primo piano di un palazzo in via M.Amari 48, nella Capitale. E’ successo tutto nella prima mattinata di oggi, 15 febbraio, intono alle 7.50 del mattino. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi con una velocità incredibile, erodendo senza sosta le pareti e le stanze dell’abitazione.

La terrificante scoperta dopo l’incendio a Roma

Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto hanno dovuto lottare duramente contro l’incendio, prima di poterlo estinguere definitivamente. Poi, la tragica scoperta, una volta che le fiamme si sono dileguate. Un cadavere, in una delle stanza dell’appartamento.

Chi era la vittima dell’incendio

I soccorritori lo hanno notato durante le operazioni di spegnimento. Secondo le prime identificazioni, si tratterebbe di un uomo di 66 anni che abitava all’interno della struttura. L’incendio non gli ha lasciato scampo. Ora gli operatori intervenuti stanno cercando di capire quali siano state le cause che hanno portato all’incendio improvviso, ma per il momento nessuna ipotesi a riguardo.