Roma, 85enne muore carbonizzata: il Trullo piange ‘Zia Ida’

Non riescono ancora a crederci i cittadini residenti al Trullo, non riescono a darsi pace da quando hanno appreso la terribile notizia: zia Ida, quasi una ‘star’ del quartiere, è morta, è stata trovata senza vita, carbonizzata a seguito di uno spaventoso incendio, nella sua abitazione.

Incendio al Trullo: morta carbonizzata ‘zia Ida’

Zia Ida Verdenelli, conosciuta e amata da tutti nel quartiere, ieri sera, intorno alle 20, è stata trovata morta in casa. Quell’abitazione che molti avevano imparato a conoscere grazie ai video divertenti che il nipote Leandro pubblicava sui social. Una ‘nonnetta’ arzilla, simpatica, che non le mandava certo a dire. Per i residenti era la ‘regina’ del Trullo, la ‘zia’ di tutti e guardarla felice al fianco dell’amato nipote era uno spasso, una gioia. Lei così genuina, spesso ‘vittima’ degli scherzi di Leandro, con quei video diffusi in rete che ogni volta facevano accetta di like. Tra “cuoricini” e messaggi affettuosi. Ora, invece, i messaggi sono di vicinanza e cordoglio perché zia Ida non c’è più: è stata trovata carbonizzata nel suo appartamento in Viale Ventimiglia, al civico 42. Le fiamme sono divampate all’interno di una camera dove, seduta su una poltrona, è stata trovata zia Ida.

Al momento, come hanno spiegato i vigili del fuoco, cosa abbia scatenato l’incendio ancora non è chiaro. Mentre è certo che ieri sera un ‘pezzetto’ del Trullo è volato via, ma i residenti non hanno dubbi: ‘Zia Ida continuerà a far divertire tutti anche in Paradiso, a fare i suoi video’.

La redazione si stringe al dolore della famiglia