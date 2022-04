Grave incidente frontale a Cisterna, coinvolte due auto: strada chiusa, ci sono feriti

Grave incidente stradale stamani a Cisterna di Latina dove due auto si sono scontrate frontalmente in Via Enrico Toti, la strada che collega il quartiere Cierciabella con Via Nettuno. Il sinistro si è verificato poco dopo le 9.30 di oggi martedì 19 aprile 2022. La strada è tuttora chiusa per consentire i rilievi.

Due persone ferite nell’incidente in Via Toti a Cisterna

Nel sinistro sono rimaste ferite due persone: si tratta di un uomo e una donna portati all’Ospedale di Aprilia. Al momento le loro condizioni di salute non sono note. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente alle pattuglie della Polizia Locale.