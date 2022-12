Cisterna di Latina, il Comune eroga i voucher per gli asili nido

È stato pubblicato l’avviso per la concessione di voucher/contributo alle famiglie che usufruiscono dell’offerta educativa dai 3 ai 36 mesi e che abbiano iscritto i loro figli ad asili nido privati regolarmente autorizzati dall’Amministrazione, per l’anno educativo 2022 – 2023. I voucher/contributi sono destinati ai nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra i 3- 36 mesi, residenti nel Comune di Cisterna di Latina che usufruiscono di un servizio di asilo nido d’infanzia privata.

I voucher del Comune di Cisterna di Latina per gli asili nido

Inoltre devono essere residenti nel Comune di Cisterna di Latina, avere effettiva frequenza ad un asilo nido regolarmente autorizzato dall’Ente, essere in possesso di attestazione I.S.E.E., in corso di validità, non superiore a € 40.000,00. I nuclei familiari interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato all’Avviso e presente sul sito internet istituzionale, mediante consegna a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio protocollo dell’Ente Comunale.

Oppure con l’invio della documentazione tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it

Sul plico, o nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda per voucher/contributo asili nido A.S. 2022/2023”. I nuclei familiari interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2022.

Ogni informazione o supporto nella compilazione della domanda potrà essere richiesta al PUAC/Segretariato sociale sito in Corso della Repubblica 186, ai numeri 0696834315 – 355 o alla mail: puac@comune.cisterna.latina.it .

Il Comune di Cisterna di Latina, con una simile iniziativa, mostra d’interessarsi alla tematica della natalità all’interno delle molteplici famiglie residenti nel proprio territorio. In un periodo di profonda crisi economica, legata ai rincari della benzina e del gas per le tensioni russo-ucraine, oggi serve aiutare le famiglie con dei sostegni. Soprattutto quelle cui il reddito complessivo annuale non è altissimo e che devono far fronte ai costi, non certo bassi, della retta degli asili nido privati dove tenere i propri figli.