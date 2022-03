Cisterna: è Giancarlo Puccia l’uomo morto dopo essere caduto da un albero a Nemi

E’ Giancarlo Puccia la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina a Nemi. L’uomo è accidentalmente caduto mentre stava svolgendo dei lavori di potatura in una villa in via Calvarione. Mentre tagliava dei rami e del fogliame da un albero, la scala sarebbe scivolata da sotto i sui piedi, facendolo precipitare da un’altezza di oltre 7 metri. Purtroppo la caduta non gli ha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo.

Addio a Giancarlo Puccia

Giancarlo Puccia, classe 1965, aveva 56 anni ed era residente tra Cisterna di Latina e Velletri, in località Le Castella. Il 56enne era un dipendente dell’azienda di trasporti regionali Cotral, per la quale svolgeva il lavoro di controllore. Era una persona molto stimata e benvoluta da colleghi e conoscenti. Era sempre impegnato per aiutare gli altri, nel sociale, organizzando spesso eventi benefici anche presso l’azienda Cotral. L’uomo si dedicava spesso anche ad un’altra passione, quella per i fiori e le piante. Spinto da questa passione svolgeva occasionalmente dei lavoretti di giardinaggio, proprio come quello di questa tragica mattina. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti subito i soccorsi, allertati dal proprietario della villa. Purtroppo però, al loro arrivo per Giancarlo non c’era già più nulla da fare.