Cisterna, furti di marmitte alle auto: in due denunciati per ricettazione, ecco cosa avevano nell’auto

Controlli ad ampio raggio della Polizia Locale negli ultimi giorni. In particolare venerdì mattina, sulla Statale Appia Sud, la pattuglia dei caschi bianchi ha intercettato un’autovettura con targa bulgara. Alla vista degli agenti, il conducente ha effettuato una manovra sospetta e pertanto la vettura è stata fermata.

Denunciati due campani con precedenti

A bordo del veicolo sono stati identificati due campani, D.M. classe 1975 e C.A. classe 1978, con vari precedenti di polizia. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nel bagagliaio dell’autovettura 3 marmitte catalitiche, una smerigliatrice a batteria con lama da taglio oltre a diverse lame di ricambio e cacciaviti ed altri arnesi utili per asportare le marmitte dei veicoli.

I due non sono stati in grado di giustificare né il motivo né la provenienza degli arnesi e per questo sono stati denunciati per ricettazione, mentre gli oggetti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il furto delle marmitte catalitiche è un fenomeno in costante aumento con gravi danni per i proprietari dei veicoli.