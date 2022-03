Cisterna, operazione ‘Alto impatto’: ecco cosa sta succedendo (FOTO E VIDEO)

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia a Cisterna di Latina. I militari stanno attuando, a partire da questa sera alle 19:30, un servizio coordinato alto impatto di controllo del territorio, anche attraverso l’ausilio delle reparti di specialità dell’arma NAS, NIL, cinofili. Partecipano all’operazione anche un raggruppamento elicotteristi e la squadra intervento operativo, oltre ai militari delle Stazioni di Cisterna e Aprilia.

I controlli a Cisterna di Latina

Al momento i Carabinieri sono posizionati tra via Aldo Moro e via Attilio Stocchi, all’entrata del quartiere San Valentino. Un altro posto di blocco è all’inizio di via Vittime del Terrorismo. Lì i controlli sono effettuati soprattutto fermando le auto in transito, mentre gli elicotteri sorvolano la zona. Altre pattuglie invece controllano zone diverse. Il servizio proseguirà per le prossime 24 ore. Seguiranno aggiornamenti con i risultati dell’operazione.