Operazione ‘alto impatto’ dei Carabinieri a Cisterna: perquisizioni e controlli, ecco il bilancio (FOTO E VIDEO)

Arrivano i primi risultati dall’operazione ad ‘alto impatto‘ predisposta a Cisterna dall’Arma dei Carabinieri. Da ieri sera i militari, con l’ausilio dei mezzi aerei, hanno controllato la zona impegnando numerose pattuglie e con il supporto di vari reparti di specialità dell’arma NAS, NIL, cinofili, fino al raggruppamento elicotteristi e la squadra d’intervento operativo.

Il primo bilancio dei controlli a Cisterna

L’operazione, come vi abbiamo raccontato ieri in tempo reale, è scattata mercoledì sera intorno alle 19.30 ed è proseguita per tutta la giornata di oggi. I cieli sono stati sorvolati dagli elicotteri dei Carabinieri mentre via terra i militari hanno effettuato verifiche in molteplici direzioni, dai veicoli fino alle perquisizioni nei condomini.

Fino a questo momento, da quanto si apprende, sono state controllate oltre 150 persone e 80 veicoli. Undici fino a questo momento invece le perquisizioni eseguite. Sono state verbalizzate inoltre tre denunce a piede libero mentre, sul fronte dei controlli agli automobilsti, sono state quattro le sanzioni in merito a violazioni del codice della strada comminate. Cinque, infine, le segnalazioni amministrative partite. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore.

Foto e video dell’operazione ad alto impatto a Cisterna

Queste intanto le istantanee che hanno contraddistinto i controlli in queste 24 ore.