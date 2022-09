Cisterna, pubblicata la graduatoria definitiva per l’iscrizione all’Asilo Nido comunale

E’ stata pubblicata, ed è disponibile sul sito internet comunale, la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico per l’iscrizione all’Asilo Nido comunale per l’anno 2022/2023.

La graduatoria sul sito del Comune

Ai sensi della normativa sulla privacy i dati identificativi dei beneficiari sono stati omessi ma ogni domanda è identificabile in modo univoco dai dati riportati nelle colonne “Data di invio modulo” e “Data di nascita minore”, corrispondenti ai dati indicati nella domanda di iscrizione presentata. La graduatoria è disponibile sul sito internet del Comune a questo link.

Coloro che avranno accesso all’asilo nido sono evidenziati in giallo nelle relative graduatorie dei piccoli e dei medi/grandi. Poiché il numero degli ammessi supera il numero dei posti disponibili, gli eccedenti in numero sono stati collocati in lista di attesa in ordine di graduatoria, con la possibilità di essere riammessi successivamente in caso di eventuali scorrimenti dovuti a rinunce o decadenze.

Il nido sta contattando le famiglie dei bambini risultati ammessi a frequentare, per confermare l’iscrizione. La mancata conferma da parte della famiglia, sarà considerata come rinuncia e comporterà la perdita del diritto, con conseguente scorrimento in graduatoria al successivo posto utile.