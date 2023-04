Giardini di Ninfa aperti o chiusi il 25 aprile 2023? Orari e costo biglietti

Per il 25 Aprile 2023, un’attività che si potrebbe fare è la visita presso i Giardini di Ninfa. Come sappiamo, questa è una delle più suggestive location della provincia di Latina. Un ambiente pieno di bellezze naturali e soprattutto magia, in un posto che si rivela adattissimo per le visite di famiglie e anche turisti. Per vedere questo spazio, vengono turisti da tutto il mondo, che puntualmente rimangono estasiati per la bellezza e la storia di questo luogo.

Visita ai Giardini di Ninfa il 25 Aprile 2023

Ufficialmente, il sito naturale sarà aperto nella giornata del 25 Aprile 2023. Il prezzo del biglietto, per visitarlo, sarà del costo di 15,75 euro a persona. Lo spazio sarà visitabile dalle ore 9 alle ore 18, con turni di visita che scatteranno ogni mezz’ora. Il biglietto lo dovranno pagare tutte le persone, tranne i minori di 12 anni che entreranno gratis. Per visitare il parco, servirà per forza seguire un ingresso a fasce orarie con annessa visita guidata dello spazio. Ogni ingresso sarà regolato secondo l’ordine di arrivo nella propria fascia oraria, con un numeretto che vi verrà dato al momento del check-in sul posto.

I bambini con età inferiore ai 12 anni, non dovranno essere elencati all’interno della prenotazione online. Arrivati al parco, agli addetti dovrete mostrare il QR-code del vostro biglietto. I biglietti saranno valiti se stampati dal pdf scaricato sulla email, oppure con l’immagine di esso che andate a salvare sul vostro smartphone. Questo codice, come detto, dovrete esporlo all’ingresso del parco per poi accederci. Per la giornata del 25 Aprile, potrete acquistare anche il biglietto per la visita al Castello Caetani di Sermoneta. Per chi conosce il posto, tale rocca dista 7 km dal Giardino di Ninfa, in una passeggiata che viene ritenuta faticosa ma allo stesso tempo suggestiva per chi la compie con lo zaino in spalla e la tenuta di trekking.