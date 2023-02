Quando riapre il Giardino di Ninfa? Il calendario con le date

Un luogo meraviglioso, di rara e decadente bellezza, come pochi nel mondo e nel nostro Paese, nel cuore della provincia di Latina, ai piedi dei monti Lepini. Parliamo del Giardino di Ninfa, uno dei gioielli segreti e reconditi della regione Lazio che presto aprirà le sue porte a tutti gli avventori che vorranno visitarlo. Ecco tutti i dettagli per poter iniziare questa meravigliosa a avventura.

Il Giardino di Ninfa, un luogo di decadente bellezza nel Lazio

In molti lo hanno definito il giardino più bello e romantico del mondo, e non hanno di certo esagerato. Il Giardino di Ninfa porta questo nome per una ragione, perché sembra proprio uno di quei luoghi in cui si aspetta da un momento all’atro di poter incontrare una Ninfa, una creatura mitologica dei boschi incontaminati, o fare qualche incontro fantastico con entità naturali ormai dimenticate dal nostro mondo moderno e contemporaneo. Un luogo letteralmente cristallizzato nel tempo, dove campeggia, dimentico della modernità, il forte e vivo ricordo della sua antica città medievale, di cui se ne trova ancora qualche traccia tra i ruderi della Chiesa. L’Oasi è un luogo perfetto da visitare durante il fine settimana, magari in compagnia di qualcuno di importante, o anche da soli, per immergersi completamente nel mistero del luogo. Così come il Castello di Sermoneta e il Parco Naturale Pantanello, anche il favoloso Giardino di Ninfa è di proprietà della Fondazione Caetani. In queste ultime ore, poi, sono state annunciate anche le date di apertura 2023: il giardino sarà aperto anche aPasqua e il 25 aprile, per dirne una su tutte.

Dove si trova il Giardino di Ninfa

Per quanto riguarda le sue coordinate precise, il Giardino di Ninfa si trova proprio nella provincia di Latina, a Cisterna, sul confine tra Norma e Sermoneta. Un meraviglioso esempio di architettura medievale e romanticismo d’altri tempi. Il luogo vi catapulterà completamente nel passato, senza mediazioni, in un mondo incantevole, fatato, che ha saputo ispirare grandi autori e scrittori, come Truman Capote, Ungaretti, Moravia e Virginia Woolf. Tutto il Giardino si estende su di una superficie di 8 ettari circa, e il suo nome deriva direttamente dal tempietto di epoca romana dedicato alle Ninfe Naiadi che ritroviamo al centro di un isolotto. Nell’anno 2000, il Giardino era stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio per tutelare l’intera oasi.

Il calendario delle aperture per il 2023

Il Giardino di Ninfa, con l’arrivo della Primavera sarà fruibile da tutti coloro che lo vorranno. Precisamente a partire dal mese di Marzo, il parco, come detto rimarrà aperto anche per le date importanti, come ad esempio Pasqua e il 25 aprile. Ecco tutte le date in programma:

18 MARZO

19 MARZO

25 MARZO

26 MARZO

1 APRILE

2 APRILE

8 APRILE

9 APRILE

10 APRILE

15 APRILE

16 APRILE

22 APRILE

23 APRILE

25 APRILE

29 APRILE

30 APRILE

1 MAGGIO

6 MAGGIO

7 MAGGIO

13 MAGGIO

14 MAGGIO

20 MAGGIO

21 MAGGIO

27 MAGGIO

28 MAGGIO

2 GIUGNO

3 GIUGNO

4 GIUGNO

10 GIUGNO

11 GIUGNO

17 GIUGNO

18 GIUGNO

24 GIUGNO

25 GIUGNO

1 LUGLIO

2 LUGLIO

8 LUGLIO

9 LUGLIO

15 LUGLIO

16 LUGLIO

21 LUGLIO

22 LUGLIO

23 LUGLIO

28 LUGLIO

29 LUGLIO

30 LUGLIO

4 AGOSTO

5 AGOSTO

6 AGOSTO

11 AGOSTO

12 AGOSTO

13 AGOSTO

15 AGOSTO

19 AGOSTO

20 AGOSTO

26 AGOSTO

27 AGOSTO

2 SETTEMBRE

3 SETTEMBRE

9 SETTEMBRE

10 SETTEMBRE

16 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE

23 SETTEMBRE

24 SETTEMBRE

30 SETTEMBRE

1 OTTOBRE

7 OTTOBRE

8 OTTOBRE

14 OTTOBRE

15 OTTOBRE

21 OTTOBRE

22 OTTOBRE

28 OTTOBRE

29 OTTOBRE

1 NOVEMBRE

(Le foto sono della pagina ufficiale Instagram giardinodininfa)