Il latitante beccato a Cisterna mentre andava dalla ex: droga, rapina, estorsione, dovrà scontare quasi 8 anni

Era ricercato dalle forze dell’ordine ma finora era sempre riuscito a farla franca. A tradirlo è stato però nelle scorse ore un passo falso: l’uomo, di 46 anni, è stato sorpreso mentre si stava recando dalla sua ex convivente che abita in una zona rurale di Cisterna. Un gesto che si è rivelato “fatale” e che lo ha condotto dritto in carcere.

L’arresto

Che si trattasse di un “rifugio” temporaneo o meno – al momento non è noto – gli Agenti sono riusciti a catturarlo dopo giorni in cui il cerchio attorno a lui si era stretto. Il fermo è avvenuto in piena notte da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina che lo hanno tratto in arresto. L’uomo è destinatario di un provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, per un totale di quasi nove anni di reclusione, oltre al pagamento della multa di ben euro 21.000,00.

Le accuse

L’arrestato è un pregiudicato per rapina, estorsione, violazione della normativa sugli stupefacenti, riciclaggio, ricettazione ed altri gravi reati. Al termine delle formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Foto di repertorio