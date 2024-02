‘Sono amico di tuo figlio’ e tenta di truffare un anziano: il 72enne non ci casca e lo denuncia

Ha tentato di mettere a segno una truffa ai danni di un 72enne fingendosi un amico del figlio. Ma il 22enne non aveva fatto bene i conti perché la vittima predestinata non solo non ha creduto al giovane truffatore, per quanto ha preso la targa della sua auto e lo ha denunciato ai Carabinieri che lo hanno rintracciato e denunciato.

Nel pomeriggio del 26 febbraio scorso a Cisterna di Latina, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente al personale del Comando di Polizia Locale di Cisterna di Latina, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati di genere e le truffe in particolare ai danni di anziani, hanno deferito in stato di libertà un 22enne di Latina per truffa.

Il tentativo di raggirare l’anziano fingendosi amico del figlio

Il giovane, aveva avvicinato un cittadino tunisino di 72 anni, presentandosi come un amico del figlio per conto del quale doveva consegnargli un pacco. Il truffatore, per riuscire a convincer la sua vittima e rendersi più credibile, aveva fatto finta di telefonare al figlio dell’anziano per concordare la consegna di un pacco al padre a fronte di un pagamento di euro 100,00.

La vittima ha preso la targa del veicolo e segnalato il truffatore ai Carabinieri

Fortunatamente il 72enne ha capito l’inganno e, dopo aver rilevato la targa del veicolo un uso al presunto truffatore, lo ha segnato alle forze di polizia che sono riusciti a intercettarlo poco dopo. La scaltrezza e la prontezza dell’anziano gli ha evitato di incorrere nel raggiro che gli sarebbe potuto costare 100 euro.