Sparisce a San Francisco: ritrovato morto il 57enne Vittorio Marianecci

È finita nel peggior modo possibile, la vicenda che vede protagonista Vittorio Marianecci, l’imprenditore vinicolo 57enne originario di Cisterna di Latina ma residente da tempo a Miami, negli Stati Uniti. Il corpo senza vita dell’uomo è infatti stato trovato oggi, dopo che di lui non si avevano più notizie da giovedì 27 aprile.

La polizia di San Francisco aveva diffuso un appello per la ricerca di Vittorio dopo la sua scomparsa. Il 57enne aveva preso un aereo per Seattle per lavoro. Da lì avrebbe dovuto proseguire verso Las Vegas, dove non è mai arrivato. Le ultime tracce dell’imprenditore italiano sono riferite a un fotogramma catturato a San Francisco, dove si vede Vittorio Marianecci mentre acquista una bottiglia di acqua pagata con la carta di credito. Di seguito, grazie alle telecamere esterne, di vede che Vittorio si incammina verso i bus in partenza. Poi più nulla.

Il ritrovamento nelle acque vicino al porto turistico di Berkeley

Ieri il corpo di un uomo è stato trovato in acqua, vicino al porto turistico di Berkeley. Successivamente la polizia ha identificato il cadavere, riconoscendolo come quello di Vittorio Marianecci. Gli agenti hanno riferito che il corpo non presentava segni di violenza. Il caso è stato affidato al dipartimento di polizia di Berkeley, mentre la perizia al medico legale della contea di Alameda.

Si teme che Marianecci possa essersi suicidato: secondo alcune dichiarazioni rilasciate alla polizia al momento della denuncia della sua scomparsa, era stata messa in evidenza la pericolosità della situazione. La rivista “Wine Business” ha descritto Marianecci come “un socievole e stimato ambasciatore produttore di vino italiano”. “Marianecci – scrive l’autorevole rivista – ha costruito la sua reputazione e la sua carriera attraversando instancabilmente il Paese, incontrando acquirenti di vino, costruendo relazioni e facendo amicizia”.

Trovato da un kitesurfer

A vedere il corpo galleggiare un kitesurfer che, allarmato, ha usato il suo Apple Watch per lanciare l’allarme ieri e chiamare i soccorsi, alle 16:50 ore locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Berkeley che hanno recuperato il corpo, consegnandolo alla polizia e al medico legale.