Vittorio Marianecci, l’imprenditore originario di Cisterna di Latina sparisce nel nulla in Usa

Sono ore concitate, di attesa, angoscia ed apprensione per la sparizione di Vittorio Marianecci imprenditore vinicolo di 57 anni originario di Cisterna. Da tempo l’uomo era trapiantato a Miami, Florida (USA), e ora parenti ed amici non hanno più notizie di lui.

Cisterna di Latina, il Comune eroga i voucher per gli asili nido

Vittorio Marianecci, l’uomo originario di Cisterna scomparso negli Usa

Vittorio è originario di Cisterna di Latina, un imprenditore vinicolo partito per gli States in cerca di fortuna, e da tempo trapiantato a Miami. A partire dalla giornata di giovedì scorso, tutti quelli che lo conoscono non hanno più avuto notizie su di lui: stando alle informazioni più recenti, l’uomo era partito per un viaggio di lavoro con un volo diretto a Seattle. Successivamente, stando al programma dei suoi spostamenti, avrebbe dovuto poi spostarsi in Nevada, più precisamente a Las Vegas. Stando a quanto si apprende, qui, però, Vittorio non è mai arrivato. Proprio in queste ore l’apprensione si fa sempre più forte e rovente, ed un vero e proprio movimento di ricondivisioni della notizia è partito anche sui social, con l’obiettivo di diffondere il più possibile l’avvenimento e magari aumentare la copertura dei contatti per avere maggiori informazioni sul di lui.

L’appello per ritrovarlo e le ricerche

L’ultimo avvistamento risalirebbe a giovedì 27 aprile nella città di San Francisco. Tra i tanti messaggi ed appelli, anche il seguente, pubblicato proprio nelle scorse ore: ”VITTORIO MARIANECCI. Vive a Miami e da giovedì 27 Aprile non si hanno più notizie di lui. Era volato per lavoro a Seattle per poi proseguire a Las Vegas dove non e’ mai arrivato. L’ultimo avvistamento è stato nell’area di San Francisco. Chiedo a tutti i miei amici che hanno contatti negli Usa di condividere la notizia e di scrivere ai fratelli di Vittorio”. Intanto, anche la polizia di San Francisco ha diffuso un appello per la ricerca di un cittadino scomparso.