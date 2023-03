Tragedia sul lavoro a Cisterna di Latina: 26enne investito e ucciso da un trattore

Era in un’azienda che vende mangimi all’ingrosso di Cisterna di Latina quando, per cause tutte da accertare, è stato travolto e ucciso da un trattore, che in quel momento stava facendo delle manovre. Il terribile incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda, che si trova sull’Appia: a perdere la vita, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, un ragazzo di appena 26 anni, che è morto sul colpo.

Incidente mortale sul lavoro a Cisterna di Latina

L’incidente, sulle cui cause bisogna ancora fare chiarezza, è avvenuto questa mattina in uno stabilimento che si trova nel territorio di Cisterna di Latina, sull’Appia. E che vende concimi. La vittima, un ragazzo di 26 anni, si trovava lì, nel piazzale, stava lavorando quando, improvvisamente, è stato travolto e ucciso da un trattore. Che, in quel momento, stava facendo delle manovre. Il conducente forse non lo ha visto, non ha fatto in tempo a schivarlo.

Le indagini

Ora spetterà agli agenti di Polizia del commissariato di Cisterna, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire la dinamica del terribile incidente sul lavoro. Sul posto, questa mattina, è stata fatta anche atterrare un’eliambulanza, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare il giovane è stato vano: troppo gravi le ferite riportate, non c’è stato nulla da fare. E il suo cuore ha smesso di battere lì.

Ancora incidenti sul lavoro

Continua, purtroppo, la scia di incidenti mortali sul lavoro. A novembre scorso a Guidonia, alle porte di Roma, un operaio è caduto dal tetto di un capannone, in via Antonio Fogazzaro: un ‘volo’ fatale, l’uomo precipitato da ben sette metri di altezza è morto sul colpo. Lui stava lavorando, era dipendente di una ditta etile, e stava facendo delle opere di manutenzione alla copertura del capannone quando, improvvisamente, è precipitato di sotto. E ha perso la vita a 41 anni.