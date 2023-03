Incidente sul lavoro a Roma: si stacca un tramezzo e colpisce in pieno un operaio

Roma. Un incidente sul lavoro che ha rischiato di tramutarsi in una tragedia, nella Capitale, avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, nei pressi dello Stadio dei Marmi. Paura ed apprensione per le condizioni di un operaio di circa 40 anni, coinvolto nella caduta di una tramezzo che lo avrebbe preso in pieno, all’altezza del torace. Per fortuna, le sue condizioni non sembrano gravi, ora è ricoverato in ospedale.

Incidente sul lavoro a Roma: sfiorato il dramma

Una giornata, quella di oggi, in cui si è sfiorato un dramma sul lavoro. Il fatto è accaduto nella mattinata odierna, mercoledì 15 marzo 2023, allo Stadio dei Marmi, all’interno del Foro Italico, all’incirca intorno alle 10.30. All’interno del tunnel che si trova al di sotto dello Stadio, si stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione, e ovviamente alcuni operai erano sul posto per portare avanti i lavori. Tutto procedeva, dalle prime ore della mattinata, con regolarità, quando all’improvviso un evento imponderabile ha scatenato l’apprensione dei presenti.

La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo

Un tramezzo è caduto, staccandosi dal soffitto e andando a colpire direttamente uno degli operai che si trovavano al di sotto, intenti nei lavori in corso. Il soggetto colpito, un uomo di circa 40 anni ha ricevuto un forte tramuta al torace, e per tale ragione è stato richiesto immediatamente l’intervento dei soccorritori del 118. Parallelamente, anche i Vigili del Fuoco sono stati allertati, per dare una mano nelle varie operazioni di messa in sicurezza della zona. Dopo l’arrivo dei soccorritori, e le prime manovre sul posto, l’uomo colpito è stato prontamente trasportato al Gemelli, per ulteriori accertamenti. A quanto pare, per fortuna, l’operaio non sarebbe in condizioni gravi. Al momento, le cause che avrebbero portato al distacco del tramezzo non sono ancora molto chiare. Ricordiamo, infine, che nell’impianto suddetto , dedicato principalmente all’atletica leggera, sono in corso lavori di manutenzione ordinaria come di consueto, motivo per cui il team di operai si trovava sul posto.