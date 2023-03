Caos sulla tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagi

Roma. Il traffico nella Capitale è una bestia nera, anche quando le cose filano lisce e senza intoppi. Ma nelle ultime ore di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, però, non tutto è andato per il meglio, e gli utenti della strada ne stanno pagando amaramente le conseguenze, soprattutto sulla tangenziale est. Ma cosa sta succedendo?

Maxi incidente sul GRA: quattro auto coinvolte, ferita una persona. Si transita solo in corsia centrale

Allagamenti sulla tangenziale est a Roma

Code, traffico, congestioni e tanto stress. La tangenziale est nelle ultime ore è un vero inferno per le auto, che si ritrovano così ad avanzare lentamente, proprio durante le ore di punta, quando ci si sta recando a lavoro. A partire dalla giornata di ieri, infatti, la galleria che da via Lanciani porta alla stazione Tiburtina, in direzione San Giovanni, è chiusa a causa dell’acqua sull’asfalto che proviene da alcune infiltrazioni. Il primo pensiero porterebbe alla pioggia di ieri, ma non è stato così. Il rovescio, fin troppo breve e lieve, non è stata la causa dell’infiltrazione. La causa del danno sarebbe un’altra a quanto pare: a circa 800 metri dall’ingresso nel tunnel si sarebbe innescato accumulo di pressurizzazione nell’impianto dell’antincendio che ha portato direttamente all’allagamento del tratto stradale a causa della conseguente perdita d’acqua verificatasi.

#viabilità #tangenziale galleria Nci chiusa direzione San Giovanni per allagamento — Roma Mobilità (@romamobilita) March 15, 2023

Cosa è successo? Lavori e gallerie chiuse

I primi a rendersi conto della perdita e del progressivo allagamento, nella giornata di ieri, sono stati gli agenti del III Gruppo Tiburtino e Sapienza della polizia locale di Roma Capitale. Prontamente hanno poi avvertito ed allertato il dipartimento Csimu (l’ex Simu), che si occupa di lavori e manutenzione stradale. Il guasto era stato sin da subito rintracciato e la galleria di conseguenza chiusa per procedere con le operazioni. Di fatto, il rischio di incidenti era troppo alto, e nel frattempo si era anche creata della fanghiglia che rendeva l’asfalto sdrucciolevole e potenzialmente pericoloso. Lo stop nel tratto, ad ogni modo, ha creato improvvisamente non pochi disagi per gli utenti della strada, con code che hanno colpito interi quartieri, da Trieste ai Parioli, fino al Nomentano e a Montesacro. Questa mattina, intorno alle 7.00, è arrivato l’aggiornamento di Luce Verde: la galleria permane ancora chiusa. Chiuso anche l’accesso al tunnel di Monti Tiburtini da via Caraci. Per chi è alla guida, dovrà trovare un’altra soluzione per raggiungere la destinazione prefissatasi.