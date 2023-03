Maxi incidente sul GRA: quattro auto coinvolte, ferita una persona. Si transita solo in corsia centrale

Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA) nella mattinata di oggi mercoledì 15 marzo 2023. Il sinistro, avvenuto intorno alle 8.20, ha coinvolto diversi mezzi ed ha provocato il ferimento di una persona. Al momento si circola su una sola corsia.

Incidente sul GRA oggi 15 marzo 2023

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A90 “Grande Raccordo Anulare” esattamente in corrispondenza del km 18+900 in direzione carreggiata esterna, all’altezza della Flaminia. Nel sinistro, che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli, si registra un ferito. Le sue condizioni di salute non sono al momento note. In fase di accertamento la dinamica del sinistro.

Traffico sul Raccordo

Per quanto riguarda la circolazione in questo momento si transita solo in corsia centrale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Caos sulla tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagi (ilcorrieredellacitta.com)

Traffico bloccato sul GRA e sulla Pontina

L’episodio non è stato l’unico registrato questa mattina. Un altro incidente si è verificato – sempre all’altezza del GRA – sulla Pontina in direzione Roma intorno alle 9.00 (ora risolto); scontro anche sulla statale Appia, nuovamente in corrispondenza con il Raccordo, verso Ciampino. Disagi anche sulla Tangenziale Est: a partire dalla giornata di ieri, infatti, la galleria che da via Lanciani porta alla stazione Tiburtina, in direzione San Giovanni, è chiusa a causa dell’acqua sull’asfalto che proviene da alcune infiltrazioni. Ingenti le ripercussioni alla circolazione. Sempre ieri invece, come vi avevamo riportato in questo articolo, lunghe code si erano formate in direzione della Capitale all’altezza di Pomezia a causa di un altro maxi tamponamento a catena con ben sei auto coinvolte. In serata, ancora, altro brutto scontro sulla Via Tiburtina con una macchina finita semi-ribaltata sulla carreggiata.

Roma, si schianta sulla Tangenziale Est: galleria chiusa per tre ore e mezza (ilcorrieredellacitta.com)