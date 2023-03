Incidente sulla Pontina, maxi tamponamento a catena: tutti fermi in coda all’altezza di Pomezia (FOTO)

Inizia con il “solito” incidente la mattinata dei pendolari della statale Pontina. In questo momento all’altezza di Pomezia si registrano oltre 2km di coda a causa di un tamponamento tra veicoli avvenuto all’altezza del Parco Commerciale 51 in direzione Roma. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.45 di oggi, martedì 14 marzo 2023. Ingenti le ripercussioni al traffico con diversi km di coda verso la Capitale.

Incidente sulla Pontina oggi 14 marzo 2023

L’incidente avrebbe coinvolto diversi veicoli in un tamponamento a catena. Almeno sei le vetture ferme sulla carreggiata come si vede in un filmato girato alla nostra Redazione. Ripercussioni anche nelle strade parallele. Per quanto riguarda le conseguenze del sinistro al momento non sono segnalati feriti: diversi invece i danni riportati dai veicoli coinvolti nel tamponamento. In corso di accertamento le cause dell’incidente.

La situazione del traffico

Le code in questo momento sono segnalate già all’altezza di Via Nazareno Strampelli. Per chi arriva da sud (Aprilia, Ardea, ecc.) sono consigliati percorsi alternativi come ad esempio Via Pontina Vecchia. Per quanto riguarda il resto della SS148 non si segnalano invece altre criticità: passato l’incidente infatti il traffico risulta al momento scorrevole fino a Roma; stesso scenario in direzione sud Latina/Terracina – eccezion fatta per il cantiere tra Via Apriliana e Via Fossignano – dove non sono segnalati rallentamenti. La circolazione risulta pertanto scorrevole.

Oggi il Telelaser sulla Pontina

Nella giornata di oggi, lo ricordiamo, postazioni mobili della Polizia Stradale con il telelaser saranno presenti nella tratta della Pontina all’interno del territorio della Provincia di Latina. Per conoscere il calendario dei controlli di questa settimana vi rimandiamo al nostro approfondimento che potete trovare a questo link.

