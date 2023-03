Pontina, smarrito e impaurito corre al centro della strada: cane salvato dai volontari della Croce d’Oro Sud Pontino

Un cane smarrito correva spaventato sulla Pontina, ma grazie alla Croce d’Oro Sud Pontino ieri mattina il peggio è stato evitato. I volontari hanno salvato un cane che si era perso sulla strada provinciale all’altezza del chilometro 56 in direzione Roma, tra Latina e Aprilia.

Gli rubano il cane nel 2016, pochi giorni fa ricompare in Germania: proprietari finalmente lo riabbracceranno

Cane smarrito tra le auto in transito sulla Pontina

Le auto che sfrecciavano ad alta velocità sulla Pontina si sono fermate di colpo per non investire l’animale che correva al centro della strada. I volontari sono giunti sul posto e hanno cercato di metterlo al sicuro, inizialmente senza successo.

Il cane infatti ha cercato di sfuggire per poi fermarsi vicino alla carcassa di un cane morto. A quel punto con un po’ di pazienza i ragazzi sono riusciti a prenderlo e a portarlo in salvo. I volontari hanno chiamato il 112 che ha girato l’intervento alla Polizia Stradale, giunta sul posto poco dopo per le operazioni di rito. Un finale a lieto fine, adesso infatti il cane è in salvo e sta bene.