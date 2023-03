A Roma cani e gatti dai canili ai centri anziani: l’iniziativa per incentivare le adozioni del cuore

A Roma, l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, ha annunciato la nuova iniziativa che vede coinvolti quattro temi fondamentali: gli anziani, i cani anziani, la solitudine e il reciproco supporto affettivo.

L’iniziativa

Roma Capitale è impegnata a contrastare il problema del randagismo e a migliorare la tutela e la dignità degli animali. Proprio per questo la memoria di Giunta, approvata lo scorso 2 marzo, ha incentivato l’adozione di gatti e cani presenti nei canili e gattili comunali. Quest’iniziativa interessa gli ospiti dei centri anziani che, purtroppo o per fortuna, hanno molte attenzioni, tempo, cure, amore e affetto da condividere. Questo progetto ha lo scopo di combattere la solitudine degli anziani e di quei poveri animali ospiti delle strutture comunali poiché non richiesti in quanto o non abbastanza belli o, ormai troppo in là con l’età.

Molti però non sanno che nonostante la loro situazione o la loro età, quegli amici pelosi riescono, meglio di molti umani, ad offrire amore e felicità a coloro che ne hanno molto bisogno. Quest’iniziativa arricchirà la vita affettiva e allevierà “la solitudine di tante persone con benefici anche sulla loro socialità, sulle loro capacità di relazione e di accudimento, migliorando così la qualità della vita di entrambi, anziani e cani”, spiega Sabrina Alfonsi.

L’assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari, sottolinea che per molti ospiti dei centri anziani condividere la propria vita con un compagno a quattro zampe avrà un impatto positivo sulla salute e sull’umore. “Per questo motivo abbiamo voluto favorire la presenza di animali domestici in alcune residenze, aiutando gli anziani e allo stesso tempo quegli animali che hanno minori possibilità di trovare una famiglia“.