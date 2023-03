Un’altra truffa ai danni di un’ignara vecchietta. L’ultimo caso arriva da Anguillara con i Carabinieri che, a distanza di mesi, sono riusciti a rintracciare una delle autrici del raggiro e a denunciarla. Circa 4.000 euro la somma, tra contanti e gioielli, portata via con l’inganno alla ‘nonnina’. Proprio a lei che credeva di aiutare la nipote e che invece era finita, senza accorgersene, nella trappola dei malviventi.

La truffa agli anziani ad Anguillara

I fatti risalgono all’ottobre scorso. La vittima era stata contattata al telefono da una donna che, spacciandosi per la nipote, chiedeva di corrispondere all’ufficio postale una somma pari a 4.000 euro a titolo di garanzia per una borsa di studio che aveva vinto; subito dopo la nonnina aveva ricevuto un’altra telefonata da un uomo che, fingendosi dipendente dell’ufficio postale, confermava quanto detto dalla presunta nipote e riferiva che un’addetta si sarebbe presentata presso l’abitazione della donna per ritirare la somma pattuita, anche sotto forma di gioielli. E così effettivamente è stato: approfittando dell’evidente buona fede dell’anziana vittima, che ritenendo di aiutare la nipote in difficoltà era completamente asservita alle insistenti richieste dei truffatori, l’indagata si sarebbe presentata presso l’abitazione della donna, ritirando la somma di euro 4.000 tra contanti e gioielli.

Truffa del nipote a Roma, derubano un’anziana di tutti i suoi averi: in fuga dalla Polizia (ilcorrieredellacitta.com)

Denunciata 41enne ad Anguillara

Nella mattinata del 7 marzo scorso tuttavia, al termine di una complessa attività d’indagine, i Carabinieri della Sezione Operativa di Bracciano e della Stazione di Anguillara Sabazia sono riusciti come detto in apertura a rintracciare una delle autrici del raggiro. Si tratta di una 41enne che è stata ora deferita in stato di libertà: la donna è gravemente indiziata di essere tra le autrici della truffa perpetrata ai danni dell’anziana.

Roma, ‘Sono nei guai mi servono 30mila euro’. Nonnina raggirata: arrestato truffatore (ilcorrieredellacitta.com)