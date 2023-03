Roma, torna la truffa delle gomme squarciate: boom di casi nei parcheggi dei supermercati

Roma. Torna la truffa delle gomme squarciate nei parcheggi dei supermercati. I malviventi si appostano davanti agli esercizi e, con tanto di coltello alla mano, mettono a segno il colpo al fine di approfittare della distrazione dei malcapitati per derubarli. Il modus operandi è pressoché sempre il medesimo: dietro alle proprie auto o ai carrelli della spesa i malviventi controllano la clientela, dopodiché raggiungono l’auto incustodita nel parcheggio e mettono a segno il colpo, con l’amarezza dei proprietari che solo dopo si rendono conto dell’accaduto.

Risveglio choc a Rocca di Papa: forate le gomme ad almeno 100 auto in sosta (FOTO E VIDEO)

La truffa delle gomme squarciate

Purtroppo tali episodi non sembrano essere un caso isolato e dopo i casi registrati a Ciampino se ne documentano altri a Valmontone ma anche ai Catelli Romani. Nessuna zona della Capitale sembra essere al sicuro da questo genere di reati che fanno leva sulla naturale distrazione delle vittime e del conseguente sconforto una volta compreso il tranello nel quale sono cascate. Le segnalazioni dei malcapitati non si fanno attendere, mettendo in evidenza la frequenza con la quale si stanno verificando i casi. Non importa se sia mattina o pomeriggio, quello che conta per i malviventi è approfittare della distrazione dei malcapitati che usciti dal negozio con le buste in mano aprono lo sportello della macchina oppure lasciano per un brevissimo lasso di tempo la borsa sul cofano o per terra. Va detto che i colpi non sempre riescono ma agli investigatori appare ormai chiaro che non si tratta di atti di mero vandalismo.

I casi e le segnalazioni sui social

Ad essere prese di mira dai malviventi sono per lo più le donne ma il modus operandi con i quali agiscono è sempre lo stesso. Approfittano della distrazione delle malcapitate e con la scusa della ruota bucata, i ladri non perdono l’occasione per derubarle e darsi poi alla fuga con la refurtiva. Nell’ultimo periodo sono aumentati i casi di raggiro così come le segnalazioni sui gruppi social delle zone maggiormente interessate dai reati, al fine di prestare maggior attenzione qualora ci si accorga di essere finite in un simile tranello.