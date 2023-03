Tabaccaio preso di mira a Roma, i ladri entrano per la terza volta in pochi mesi. I titolari, sulle pagine Il Messaggero, avevano già manifestato la paura di essere di nuovo derubati: paura lecitissima, considerato come i ladri hanno colpito per la terza volta il noto tabaccaio nella zona delll’Ardeatina.

Terzo furto al tabaccaio di Roma

La situazione l’avevano raccontata sulle pagine di uno dei più noti giornali di Roma. Non solo un problema della sua attività commerciale, ma anche di tutti quei negozi che sorgono nei pressi del suo locale. A pochi passi dal Grande Raccordo Anulare, i ladri hanno messo un mirino su ben tre attività commerciali, in cerca di incassi e beni di valore da portare via. Da una parte il ristorante “I due Cedri”, situato a via Ardeatina 98. Poi, appresso, il tabaccaio del signor Claudio e l’ufficio di Luisa.

Le tre persone, che vedono anche il ristoratore Cristian, hanno storie da brividi alle spalle negli ultimi mesi. Infatti, sono quasi più le volte che gli hanno aperto i locali, che i giorni che ci hanno lavorato. Colpi ravvicinati nel giro di pochi mesi, con i locali che sono stati forzati, e conseguentemente derubati, anche nell’arco di appena tre mesi. Allora sorgerebbe da chiedere: cosa devono fare questi imprenditori per tutelarsi?

I ladri ormai giocano palesemente in questa zona della Capitale, situata tra i Castelli Romani e la zona del IX e VIII Municipio di Roma. Se non riescono a entrare nel ristorante di Cristian, virano verso le attività di Claudio e Luisa. Dove è più semplice rubare, lì puntualmente si presentano, con grossi bottini e soprattutto migliaia di euro di danni che provocano ai singoli gestori. La fotografia di una Roma, commerciale, ormai sotto la pressione dei ladri: Ardeatina come Mezzocammino, l’Eur o addirittura Ostia. Insieme alla vigilanza privata, cosa può realmente garantire sicurezza a questi imprenditori?