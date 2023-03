Saccheggiavano appartamenti a Roma: beccati due georgiani durante il furto

A Roma i furti nelle abitazioni sono all’ordine del giorno, su tutto il territorio. Ma alcune zone sono più assalite e tartassate di altre, come esempio il quartiere di Monte Spaccato.

Roma, furti seriali in appartamento: sgominata banda di 10 georgiani. Con la refurtiva ci compravano la droga

Le bande di georgiani: furti in tutta Europa

La cronaca in generale è piena di esempi che lo confermano, senza contare che esistono poi delle vere e proprio bande specializzate in questo genere di furti, sopratutto quelle composte da individui georgiani, che spesso irrompono nelle abitazioni del territorio ma non solo. Di fatto, la loro reputazione è nota in tutta Europa.

Tentato furto nel quartiere di Monte Spaccato a Roma

Le bande di georgiani, nello specifico, sono note per commettere furti in tutto il continente. Hanno una vera e propria specializzazione per il settore, e anche in questo ultimo caso di cronaca, si tratta di una coppia che aveva tentato di trafugare una casa sul territorio di Roma, nel quartiere di Monte Spaccato. Purtroppo per loro, in questa occasione, sono stati beccati in flagranza dai militari intervenuti sul posto. E così, dopo l’intervento e le segnalazioni, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, unitamente ai colleghi della Stazione Roma Montespaccato, infatti, hanno arrestato due cittadini georgiani, di 26 e 32 anni, gravemente indiziati del reato di furto in abitazione.

Beccati dentro l’appartamento con la refurtiva

L’arresto si riferisce ai fatti avvenuti la scorsa notte, quando i Carabinieri sono intervenuti in via Alessandro Bonci, a seguito di alcune richieste giunte al 112 che segnalavano la presenza di persone sospette all’interno di un condominio. I militari hanno così sorpreso e bloccato i due all’interno di un appartamento privato, trovati in possesso di zaini in cui avevano messo due computer Apple, completi di vari accessori e cuffie, un portafoglio e due paia di occhiali, denaro contante e strumenti utili per aprire le porte. Il proprietario dell’abitazione, al momento fuori città, ha presentato denuncia-querela. Gli arresti, al termine dell’udienza, sono stati convalidati.