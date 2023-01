Roma, furti seriali in appartamento: sgominata banda di 10 georgiani. Con la refurtiva ci compravano la droga

Roma. Una congregazione di almeno 10 persone, tutte riunite in una vera e propria ”banda” specializzata in furti nella Capitale. La loro specialità erano i furti all’interno delle abitazioni, per i quali avevano una preparazione specifica e tutto l’equipaggiamento necessario. Associazione a delinquere finalizzata al furto, ora, l’accusa che pende su di loro. E per questo diverse misure cautelari sono state emesse dai Carabinieri nei confronti di 10 persone, tutte di nazionalità georgiana di cui 8 destinatarie di custodia cautelare in carcere e 2 sottoposte al divieto di dimora nel comune di Roma con obbligo di firma.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Roma, erano partite dal mese di febbraio dello scorso anno e sono terminate nel mese di settembre 2022. Le ricerche hanno consentito ai Carabinieri, attraverso minuziose e reiterate attività tecniche, servizi di osservazione, pedinamento e controllo del territorio, nonché con arresti in flagranza di reato e denunce in stato di libertà, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. Parallelamente è stato possibile documentare l’esistenza di una vera e propria associazione per delinquere composta da soggetti di nazionalità georgiana, provenienti principalmente dalla città di Kutaisi, finalizzata ai furti in abitazione.

Il modus operandi della banda di georgiani a Roma

I militari, nel corso delle indagini, hanno raccolto elementi indiziari circa un modus operandi ben collaudato utilizzato dai membri del sodalizio per commettere i furti: generalmente preceduti da un sopralluogo preliminare, ovvero “batterie” composte da almeno 2 o più persone, di cui una con funzione di “palo” e gli altri come esecutori materiali. Durante vari sopralluoghi effettuati negli appartamenti delle vittime, i Carabinieri hanno riscontrato la stessa tecnica utilizzata per aprire le porte (con serratura a cilindro europeo), dove gli indagati riuscivano a non lasciare quasi mai segni di effrazione grazie all’utilizzo di chiavi alterate, oppure mediante “calamite” o strumenti di effrazione.

La refurtiva per comprare la droga

La refurtiva e il denaro erano, in gran parte, utilizzati per l’acquisto di droga o trasferiti nel Paese di origine degli indagati, che ricorrevano anche all’uso di documenti falsi. Nel corso delle indagini i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato nove soggetti, nonché sequestrata varia refurtiva e attrezzatura per commettere i furti.