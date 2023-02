Due uomini di 55 e 35 anni sono finiti in manette per aver messo a segno una truffa da 40mila euro ai danni di un 94enne di Cori. L’allarme nella cittadina in provincia di Latina per anziani presi di mira da malviventi ha indotto a controlli sul territorio e, in particolare, nel centro storico. Sono scattati i controlli ed è stato notato un veicolo sospetto, risultato a noleggio, con a bordo un uomo che sembrava esser in attesa di qualcuno.

L’appostamento, i controlli e il rinvenimento della refurtiva

Un appostamento per verificare cosa stesse succedendo ha consentito ai militari di constatare che, poco dopo, un altro uomo è salito a bordo dell’auto sospetta che è partita. A quel punto i Carabinieri hanno fatto scattare i controlli e hanno appurato che i due uomini avevano appena commesso una truffa ai danni di un anziano. Quest’ultimo era stato spaventato da una telefonata nella quale un sedicente figlio asseriva che se non avesse corrisposto una somma di denaro come pagamento di un verbale di sanzione amministrativa, lo avrebbero arrestato. Una minaccia che ha spaventato il 94enne che per ‘tirarsi fuori dai guai’ ha raccolto tutti i gioielli che aveva in casa, per un valore di 40mila euro, e li ha consegnati ai due malviventi.

I 40mila euro di gioielli sono stati restituiti al 94enne truffato

I militari hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita alla vittima che ha anche sporto denuncia nei confronti dei due truffatori. I due uomini sono stati arrestati e ora sono rinchiusi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli uomini dell’Arma hanno sottolineato l’importanza che ha la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sortisce al fine di debellare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani che vengono sempre più presi di mira dai malviventi, sfruttando la loro delicatezza e la buona fede.