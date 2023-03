Giardini per cani a Roma, investimento da 3 milioni: ecco dove

Il Comune di Roma pensa anche agli amici a quattro zampe e ha stanziato 3,6 milioni di euro per riqualificare ben 127 aree destinate ai cani, ma anche per costruirne di nuove, altre sette. Un impegno che prevede anche la riqualificazione e l’ampliamento del canile comunale della Muratella, dove verrà realizzato anche un ospedale veterinario e che va a rispondere alle esigenze non solo degli animali, ma anche dei padroni e non di meno degli altri cittadini.

Le aree destinate ai cani sono in stato di abbandono

Purtroppo, però, le aree capitoline destinate agli amici a quattro zampe sono attualmente in stato di degrado e alcune non sono neanche abbastanza ampie da accogliere i cani, avendo un perimetro inferiore a quello di 400 metri, previsto dal regolamento comunale. Ma l’amministrazione comunale romana si sta organizzando per rispondere alle esigenze di cani e padroni e a breve verranno indette le gare d’appalto per dare il via ai lavori.

Opere che andranno a rispondere al bisogno di avere spazi adeguati dove trascorrere del tempo con i nostri cuccioli, nei quali questi ultimi potranno anche socializzare. Ma una socializzazione potrà avvenire per taglia con reti di separazione che consentano di distanziare i più grandi dai più piccini, oltre a fontane nelle quali consentire agli animali di abbeverarsi e alberi per posti all’ombra nel quale riposare.

Dove sorgeranno le nuove aree per cani

Ad indicare quali sono le zone in cui sorgeranno le nuove aree è Il Messaggero: via Tuscolana, alla Barcaccia, tra via Giulio Aristide Sartorio e via Aristide Leonori, a via Giannipoli, a via Fiume Giallo, al Parco del Pineto precisamente a Casali Torlonia, tra via Jacini e la Scarpata di corso Francia, a Mezzocamino in viale Gianluigi Bonelli. Ma gli altri 127 spazi preesistenti verranno ristrutturati così da essere più accoglienti per cani e padroni.