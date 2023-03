Ladri di cani, la banda del furgone bianco lascia Ostia: rapito un cane a Cinecittà

Non solo Ostia. La banda del furgone bianco, con lo sportellone blu, sarebbe arrivata anche in altre zone di Roma. E avrebbe ‘colpito’ a Cinecittà, in viale Rolando Vignali: è che qui che ieri mattina una ragazza, a passeggio con il suo cane, sarebbe stata aggredita e con un solo obiettivo: portarle via il cane. Perché è così che funziona: i tre malviventi, forse rom, a bordo di quel furgone bianco, che sta diventando un incubo per i cittadini, puntano le vittime di turno. E non vittime qualsiasi: devono avere un cane perché è proprio l’amico a quattro zampe il loro scopo, quello da portare via e rubare.

La banda del furgone bianco che porta via i cani

Decine e decine le segnalazioni a Ostia, sul litorale romano: qui, l’8 febbraio scorso, intorno alle 22, una ragazza è stata avvicinata da tre persone, sempre a bordo del furgone bianco. Ed è stata aggredita violentemente con un pugno al volto. Violenza e botte pur di portare via i cagnolini. “Mia figlia come tutte le sere ha portato fuori i suoi cani, Zaina la grande e Betto il piccolino. Purtroppo 3 extracomunitari, allo spartitraffico di via Carlo del Greco, hanno tagliato il guinzaglio che teneva il piccolino e prendendolo il braccio hanno cercato di scappare portandoselo via”. La giovane ha reagito ed è riuscita a mettere in fuga i ladri di cane. E a tornare con i suoi cagnolini, spaventata, a casa.

Così come era tornato a casa, dopo aver denunciato l’episodio ai Carabinieri, un altro giovane. Questa volta all’Infernetto, dove il 18 febbraio scorso un ragazzo, solo e a passeggio con il cane, è stato avvicinato e aggredito in via Banchieri: “Gli hanno tagliato la strada, uno di loro è sceso dal furgone lato guidatore. Il mio ragazzo se ne è accorto, ha capito di cosa si trattava e ha colpito la portiera con un calcio. L’altro individuo, lato passeggero, è riuscito a scendere e lo ha colpito con una mazza sul ginocchio. Lui ha risposto ed è riuscito a scappare, salvando il cane” – avevano spiegato sui social.

Ladri di cane anche a Cinecittà

Ostia, Infernetto, ora anche Cinecittà. Cambiano le zone, ma a quanto pare non il modus operandi: a bordo del furgone bianco avvicinano le vittime di turno, le puntano e poi le aggrediscono per portare via il cane. Spesso di razza piccola, che forse vengono rivenduti sul mercato per un giro di affari losco. Quello che è certo, però, è che bisogna denunciare gli episodi alle forze dell’ordine, così da evitare allarmismi e psicosi social. Chi viene aggredito e chi subisce un furto, o un tentato furto, deve parlare e raccontare per mettere fine all’incubo. Quello che da settimane stanno vivendo i residenti di Ostia (e non solo), quelli che hanno un cane e che hanno paura di passeggiare da soli con il proprio amico a quattro zampe.