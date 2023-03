Roma, si schianta sulla Tangenziale Est: galleria chiusa per tre ore e mezza

Grave incidente stanotte lungo la Tangenziale Est a Roma. Un’auto, in una dinamica in fase di accertamento, si è schiantata in galleria che è poi rimasta chiusa per oltre tre ore e mezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente sulla Tangenziale Est a Roma oggi 1 marzo 2023

Il sinistro, autonomo, si è verificato intorno alle 5.00 di oggi, mercoledì 1 marzo 2023. Coinvolta una Ford Fiesta. Da quanto si apprende a seguito dell’impatto, seppur violento, non si registrerebbero fortunatamente feriti. L’incidente ha provocato in ogni caso la chiusura della della galleria della Nuova Circonvallazione Interna in direzione San Giovanni. Soltanto alle 8.30 circa, e dunque a distanza di oltre tre ore, la struttura è stata riaperta e la circolazione ripristinata. Le operazioni di rimozione del veicolo e del successivo ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione hanno richiesto infatti diverso tempo. Presenti quattro pattuglie della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino. Ingenti le ripercussioni al traffico.

Due incidenti mortali a Roma in poche ore

Se per questo incidenti non ci sono stati feriti il bilancio sulle strade della Capitale parla purtroppo di altri episodi dalle drammatiche conseguenze. Due infatti i sinistri mortali avvenuti nelle ultime ore a Roma. Il primo è avvenuto ieri sera, in via Val Fiorita, intorno alle 21.30, dove un uomo straniero di 46 anni è stato travolto e ucciso da un’auto, all’altezza della metro Magliana. Il secondo, qualche ora più tardi, si è verificato invece sul Lungotevere, in corrispondenza del Ponte della Musica. Incidente mortale a Roma: pedone falciato e ucciso da un’auto (ilcorrieredellacitta.com) A travolgerlo anche in questo caso una macchina.

Foto Stefano Miceli – Gruppo Facebook Roma Pulita

