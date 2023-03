Roma, brutto incidente all’incrocio sulla Tiburtina: macchina finisce su un fianco (FOTO)

Brutto incidente ieri sera lungo la Via Tiburtina. L’impatto, molto violento, ha provocato il ribaltamento di una vettura che è finita su un fianco al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco.

Incidente sulla Tiburtina a Roma ieri 14 marzo 2023

Il sinistro è avvenuto sulla Tiburtina intorno alle ore 22.00 di ieri martedì 14 marzo 2023 in corrispondenza dell’incrocio con Via Galla Placidia e Via Durantini. A scontrarsi due auto: oltre alla macchina finita semi-ribaltata, una Fiat Panda, coinvolta anche una Kia. Ad ogni modo l’incidente, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Residenti sul piede di guerra: “Quell’incrocio è pericoloso”

La notizia dell’incidente ha fatto rapidamente il giro dei gruppi social del quartiere. In molti, proprio per quella strada, chiedono maggior sicurezza soprattutto per ciò che riguarda la disciplina della viabilità. Del resto in questa zona gli incidenti non sono certo una novità e spesso, a causarli, gestione della circolazione a parte, è l’alta velocità specie la notte.

Gli incidenti nelle ultime ore a Roma

L’elenco dei sinistri sulle strade della Capitale e Provincia si allunga così ancora. Ieri mattina ad esempio un maxi tamponamento a catena si è verificato sulla Pontina provocando km e km di coda con disagi ai pendolari per tutta la mattinata. Nel weekend scorso invece l’ultimo incidente mortale: un pedone, una signora anziana uscita di casa per portare a spasso il suo cane, travolta e uccisa mentre attraversava la strada. Qualche ora prima invece un altro grave sinistro si era verificato sul litorale coinvolgendo un’auto e una moto: ad avere la peggio era stato il centauro soccorso in eliemabulanza.

