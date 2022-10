Civitavecchia, lavori sulla rete idrica: ecco dove e quando mancherà l’acqua

Sono previsti lavori di manutenzione per rendere più efficiente il servizio idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia. Per questo motivo Acea Ato 2 rende noto che si rende necessario rospendere il servizio dalle 15 alle 23 di giovedì 6 ottobre 2022.

Le zone interessate dal disservizio

Le zone interessate da un abbassamento del flusso idrico o anche da una interruzione sono:

– Campo dell’Oro;

– Zona San Gordiano;

– Lungomare Garibaldi;

– Quartiere Ghetto, centro storico;

– Viale Guido Baccelli;

– Via Lepanto;

– Via Flaminio Mattei;

– Calata della Rocca;

– Via Giacomo Matteotti.

Il gestore sottolinea, però che potrebbero essere interessate da problemi idrici anche zone situate nelle zone limitrofe a quelle indicate.

Il servizio di autobotti

Al fine di creare il minor disagio possibile agli utenti Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di autobotti che verranno posizionate in Via Roma, rotatoria Viale Guido Baccelli; Via Toscana, angolo Via Alcide De Gasperi; Via del Tiro a Segno presso parcheggio giardini Yuri Spigarelli; Via Ezio Maroncelli, angolo Via Tramontana; Via Lepanto, angolo Via Palmiro Togliatti e Piazza Giuseppe Verdi.

La società informa che “per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335″.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo

alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per

evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet

www.gruppo.acea.it.