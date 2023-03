Imposto il limite di velocità a 30 km/h sulla Braccianese, la strada è piena di buche e dissesti. Dopo un recente incidente mortale sulla strada, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha imposto il limite di velocità sull’arteria urbana. Un modo per tutelare tutti i motorizzati, indistintamente da motociclisti e automobilisti. Infatti, la norma punta a salvaguardare la loro sicurezza stradale, considerato come “le condizioni dell’arteria oggi pregiudicano l’incolumità per tutte le categorie di utenti”.

Imposto il limite di velocità sulla Braccianese: la strada è un colabrodo

La norma imposta sulla via Braccianese è temporanea, poiché tutta questa arteria vedrà i lavori di rifacimento del manto stradale. Tali manutenzioni non avverranno subito, ma bensì in prossimità del Giubileo. Una scelta dubbia, considerato come potremmo aspettare anche altri due anni con le condizioni di quel tratto stradale ridotto a un colabrodo. Tutto mentre i pneumatici delle auto continuano a rompersi nelle buche, oppure i motociclisti continuano a cadere dalle selle, spesso in incidenti con epiloghi tragici.

Oggi la soluzione trovata dalla Città Metropolitana, è di rallentare lungo questo tratto stradale di Roma Nord. Su questa strada provinciale, la Città Metropolitana di Roma riconosce “l’esistenza di un grave stato di dissesto della pavimentazione stradale”. Ma basterà solo un’ordinanza a evitare ulteriori incidenti e far rispettare le nuove regole lungo tutta questa strada? Chissà. Dopotutto, l’area Metropolitana riconosce anche un dato: “Queste condizioni della via Braccianese pregiudicano l’incolumità per tutte le categorie di utenti anche nell’ipotesi del pieno rispetto della velocità massima consentita ed imposta di 70 km/h”.

Una vera e propria “toppa” istituzionale, ci troviamo davanti. La motivazione è sempre la solita: a oggi mancano i fondi per la manutenzione stradale e il conseguente rifacimento di via Braccianese. Infatti, oggi i lavori richiederebbero il rifacimento del manto stradale per un percorso di 31 km, che alle casse del Comune Metropolitano costerebbero intorno ai 2 milioni e 300 mila euro.