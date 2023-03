Troppi incidenti a Roma, arriva il limite di velocità a 30 km/h: ecco dove

Il ripetersi di incidenti, troppi anche mortali, ha spinto il Campidoglio a prendere provvedimenti. Uno tra tanti è stabilire il limite di velocità a 30 chilometri orari in alcune strade della città a garanzia della sicurezza dei cittadini. Saranno, in particolare alcune strade secondarie della Capitale, ad essere interessate da questo provvedimento, proprio in quanto più a rischio.

Quali sono le zone in cui è imposto il limite di velocità

Tra le strade coinvolte dal limite di velocità ci sono diverse zone tra le quali: Trevi, Quirinale, Pigneto, Aventino, Trastevere. Esquilino, piazza Navona, piazza di Spagna, Pantheon, Terme di Caracalla, Portico d’Ottavia. A spingere a questo provvedimento l’assemblea capitolina è stata proprio la constatazione di incidenti con feriti e mortali che si registrano sulle strade romane. E questo intento è stato portato avanti nei quartieri perché diventino zone sicure e accessibili ai cittadini.

La soddisfazione per il raggiungimento di questo risultato è legato sicuramente alla maggiore sicurezza che viene garantita ai cittadini e quindi al minor numero di incidenti che tale limitazione di velocità dovrebbe comportare, ma anche un minore inquinamento dell’aria, anche in questo caso a garanzia della salute dei cittadini e dei turisti.

I consiglieri si fanno garanti di altre iniziative a tutela della sicurezza

Intanto i consiglieri comunali hanno anche annunciato l’intenzione di assumersi l’impegno di sollecitare una più costante e attenta manutenzione delle strade e della segnaletica oltre all’intenzione di fare in modo che vengano anche posizionati nuovi dissuasori della velocità per garantire una maggiore sicurezza sia ai pedoni, sia ai ciclisti e non di meno agli automobilisti.

Un progetto che risponde alle richieste formulate ripetutamente dai cittadini, soprattutto in virtù dei numerosi incidenti stradali che si registrano a Roma. Sinistri per i quali da più parti erano arrivate richieste di interventi a garanzia della pubblica incolumità. Vedremo se queste misure saranno sufficienti, di certo si tratta di un inizio…