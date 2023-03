Pedoni investiti e uccisi in due mesi, è allarme a Roma: 8 i morti

Il bilancio dei pedoni investiti a Roma spaventa. Anche se si considerano solo i dati dall’inizio del 2023, si tratta di numeri che mettono paura. In due mesi sono 8 le persone travolte e uccise. Mentre sono state ben 425 le persone investite delle quali 350 rimaste ferite. A rendere noti i dati è Repubblica che si sofferma con attenzione sulla lunga lista di investimenti di individui i cui sogni, le cui aspettative, la cui vita è stata infranta sull’asfalto in un giorno ‘qualunque’.

È da brividi pensare che una passeggiata, una commissione o anche percorre il tragitto per andare a lavoro si trasformi in tragedia. Queste morti lasciano sgomenti e aprono un unico interrogativo: si poteva fare qualcosa per evitarlo? Purtroppo è una domanda alla quale non siamo noi a poter dare una risposta.

Otto i pedoni morti in due mesi

Restano i dati certi, quelli forniti dagli incidenti, tra i quali; quello di Emmanuel, il 30enne di origine brasiliana adottato con la sorella da una famiglia di Reggio Calabria e arrivato a Roma per lavorare, travolto e ucciso il 9 febbraio mentre si trovava sul marciapiede a Tor Bella Monaca; o anche quello di Gabriele il 63enne investito e ucciso da una moto il 25 gennaio; e ancora Lorena, la 50enne investita da una Panda a Torre Angela; il 24enne originario del Kenya che nella Capitale era arrivato per studiare, Kiiru Elvis Munyi, finito sotto un pullman in piazza Re di Roma; e Gaia, l’imprenditrice travolta sul Lungotevere Flaminio; poi c’è anche Eros, il 34enne investito in zona Porta di Roma.

Un bilancio a soli 2 mesi dall’inizio del 2023

Un bilancio preoccupante quello che viene stilato al termine dei primi mesi del nuovo anno. Dati che ci auguriamo non siano destinati a salire. Mentre resta l’eco dei familiari delle vittime della strada che chiedono: ‘Più sicurezza’. Ora bisognerà vedere se le istituzioni risponderanno al grido dei congiunti dei ‘troppi’ pedoni morti a Roma.