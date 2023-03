Incidente sulla Pontina: due auto coinvolte, c’è un ferito

Un incidente improvviso, avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, sulla Pontina, durante il via vai continuo di auto che attraversano una delle arterie principali del nostro territorio. Un tamponamento che pare abbia avuto delle ripercussioni sul traffico locale.

Incidente sulla Pontina, altezza Aprilia: cosa è successo

La Pontina è un inferno, tutti i giorni della settimana, ad ogni altezza, con continui incidenti, tamponamenti, senza contare il traffico paralizzato che costringe ogni volta centinaia e centinaia di automobilisti a rimanere imbottigliati per diverso tempo. E questo prima di dover procedere con le fatiche del giorno, ovvero il lavoro e gli altri impegni. All’andata, ma anche al ritorno, prima del meritato riposo. Come anticipato, gli incidenti e i tamponamenti non mancano sulla Pontina, e anche questa mattina si è verificato l’ennesimo di questi, con conseguenti ripercussioni anche sul traffico già di per sé molto intasato.

Due auto coinvolte in un tamponamento e disagi per il traffico

Si è trattato di un tamponamento improvviso che ha coinvolto almeno due vetture durante la loro traversata. La conseguenza è che la corsia di sorpasso è stata chiusa, e il traffico è stata deviato sulla sola corsia di marcia lungo la Pontina, dopo lo svincolo per via Selciatella, all’altezza del km 49 in direzione Roma. Il tamponamento si è verificato intorno alle 9.00 di questa mattina, 1 marzo 2023, orario in cui è arrivata la segnalazione anche alla centrale della Polizia Stradale di Aprilia, prontamente intervenuta sul luogo del sinistro per mettere in sicurezza la zona e per gli opportuni rilievi del caso.

La dinamica e i feriti

La dinamica del tamponamento non è ancora molto chiara, saranno i rilievi della Polizia a ricostruirla e a stabilire così l’ordine di responsabilità degli eventi. Sul posto anche una vettura del 118, in quanto, secondo alcuni testimoni, uno dei due conducenti sarebbe stato soccorso dal personale medico per il trasporto in ospedale.