Madonna di Trevignano, i fedeli cominciano a dubitare di Gisella Cardia

I fedelissimi che credevano nel miracolo della Madonna di Trevignano, ora vedono la propria fiducia vacillare nelle azioni di Gisella Cardia. Dopo la scoperta di una bancarotta da parte dell’ex imprenditrice siciliana, non hanno apprezzato l’azione con cui la “santona” del lago di Bracciano ha gestito lo smascheramento di quel fenomeno celestiale di cui si faceva “portatrice di verità”. Se qualche fedelissimo è rimasto al suo fianco, in privato dichiara come “Gisella non l’ha raccontata tutta sulla questione dei miracoli e i proventi intascati”.

Fedeli della Madonna di Trevignano delusi da Gisella Cardia

Si sarebbero aspettati più chiarezza da Gisella Cardia, soprattutto dopo gli attacchi ricevuti da stampa e quel Vaticano che annunciava come “truffa” i fenomeni miracoli di cui la stessa santona si faceva portavoce. Come riporta Repubblica Roma, i suoi più fedelissimi sostenitori sono rimasti delusi del suo atteggiamento, specie poi dopo la temporanea sparizione per non rispondere a domande scomode. Un seguace infatti racconta: “Ho conosciuto Gisella Cardia da una pubblicità su internet. Ora mi chiedo è verità o no? A lei rimprovero di essere stata troppo opaca. Doveva aprire subito i cancelli e inginocchiarsi con le sue stimmate e dire: ‘Esaminate tutto’. Invece è sparita”.

Le verità nascoste da Gisella Cardia

Ma c’era fenomeno miracoloso dietro le visioni di Gisella Cardia? No. Oggi ricadrà un altro appuntamento mensile per il gruppo di preghiera della Cardia, che ogni 3 del mese vedrebbe la Madonna nei cieli di Trevignano Romano. Nessuno ha mai visto la Vergine Maria nei cieli, eccetto la stessa santone. Per molti, neanche oggi comparirà, in un evento che però almeno ora avrà una valenza per dare visibilità televisiva alla stessa Cardia, che gli darà la possibilità di raccontare una propria versione dei fatti e magari passare come “vittima” di un complotto ai suoi danni, nonostante i molteplici truffati in questo giro di business religioso.